Papa Leone XVI in vendita la casa d’infanzia per 199mila dollari Ma viene tolta dal mercato

La casa d'infanzia di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, a Chicago è stata recentemente messa in vendita per 199mila dollari. Tuttavia, il suo status è cambiato radicalmente con la sua ascesa al soglio pontificio, portando alla rimozione della proprietà dal mercato. Situata in un sobborgo, questa dimora rappresenta un importante legame con le radici del nuovo pontefice, nato il 14 settembre 1955.

