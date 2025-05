Papa | Leone XIV viaggio a Nicea? Lo stiamo preparando

Città del Vaticano, 12 maggio (LaPresse) – Papa Leone XIV ha annunciato ai giornalisti la preparazione di un viaggio a Nicea, in occasione del 1700° anniversario del Concilio Ecumenico, progettato in origine da Papa Francesco. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per riflettere sul dialogo ecumenico e sull'unità tra le diverse confessioni cristiane.

Città del Vaticano (Vaticano), 12 mag. (LaPresse) – “viaggio a Nicea? Lo stiamopreparando”. Così PapaLeone XIV salutando i giornalisti presenti all’udienza con i rappresentanti dei media. Il viaggio a Nicea era stato pensato da Papa Francesco per i 1700 anni del Concilio Ecumenico. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Leone XIV, viaggio a Nicea? Lo stiamo preparando

