Papa Leone XIV | un appello per i giornalisti perseguitati e un incontro telefonico con Zelensky

Nel cuore del Vaticano, Papa Leone XIV ha lanciato un appello appassionato per la libertà di stampa, sostenendo i giornalisti perseguitati. Durante l'incontro con i media nell’Aula Paolo VI, ha condiviso un importante dialogo telefonico con il presidente Zelensky, sottolineando l'importanza della verità e della trasparenza in tempi di crisi.

Nel cuore del Vaticano, nell’Aula Paolo VI gremita di giornalisti provenienti da tutto il mondo, PapaLeone XIV ha rivolto un messaggio forte e chiaro in difesa della libertà di stampa. Durante l’incontro con i rappresentanti dei media convenuti a Roma per seguire i lavori del Conclave, il Pontefice ha espresso la sua solidarietà ai giornalisti incarcerati per aver cercato e raccontato la verità, chiedendone la liberazione.“Permettetemi di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti imprigionati per aver difeso il diritto dei popoli a essere informati”, ha dichiarato il Papa. “In questi testimoni – penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita – riconosciamo il coraggio di chi difende dignità, giustizia e verità”. La sofferenza di questi giornalisti, ha sottolineato Leone XIV, interpella profondamente la coscienza delle Nazioni e della comunità internazionale. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Papa Leone XIV: un appello per i giornalisti perseguitati e un incontro telefonico con Zelensky

Su questo argomento da altre fonti

Papa Leone XIV, appello al mondo: «Mai più guerra, pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza». Tolti; Leone XIV ai media: Disarmiamo le parole. Attesa per probabile visita ad Albano laziale - Attesa ad Albano laziale, probabile visita di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV: I giornalisti siano operatori di pace | Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra | Sfida IA richiede responsabilità e discernimento per bene comune; Save the Children, l'appello a papa Leone XIV. 🔗Ne parlano su altre fonti

Papa Leone XIV lancia un appello ai giornalisti: il messaggio che sorprende - Papa Leone XIV ha sorpreso i giornalisti con un discorso in Aula Paolo VI che ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa ha detto. 🔗notizie.it