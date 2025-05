Papa Leone XIV scherza coi giornalisti | Partita a tennis? Sì ma non con Sinner

Una è una passione è una passione. Primo incontro di PapaLeone XIV con la stampa nell'Aula Paolo VI in Vaticano e nel rispondere ai giornalisti presenti è stato chiaro il messaggio rivolto a coloro che svolgono questo mestiere, in termini di responsabilità."Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace", le parole del Pontefice.Il Papa poi è stato coinvolto su uno degli argomenti che ha alimentato maggior interesse, ovvero il suo amore per il tennis.

