Papa Leone XIV saluta i giornalisti Viaggio a Nicea regali dal Perù il tennis e le reliquie

Papa Leone XIV, al termine del suo discorso ai giornalisti in Aula Paolo VI, ha incontrato alcuni gruppi di reporter provenienti da tutto il mondo. Tra regali inaspettati come cappellini dei White Sox, palline da baseball autografate e sciarpe andine, il Pontefice ha condiviso anche reliquie preziose, tra cui un reperto di Giovanni Paolo II, rendendo il momento indimenticabile.

Il Pontefice, dopo il discorso ai rappresentanti dei media di tutto il mondo ricevuti in Aula Paolo VI, ha voluto salutare alcuni gruppi di giornalisti. Tra cappellini dei white Sox e palline da baseball da firmare, sciarpe andine e reliquie preziose, come quella di Giovanni Paolo II, Leone XIV non si sottrae, scherza persino con Mons. Sapienza, quando chiede se deve essere lui a dare i rosari, rivelando ai giornalisti che “ha molto da imparare”. saluta nel linguaggio dei segni facendo roteare le mani, ma confida che il Viaggio che tanto premeva a Papa Francesco a Nicea, per i 1700 anni dal primo Concilio nella cittadina turca, è “cosa fatta”, mentre una visita negli Usa, terra d’origine non sarà immediata. Servizio di Cristiana Caricato PapaLeone XIV saluta i giornalisti. Viaggio a Nicea, regali dal Perù, il tennis e le reliquie TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV saluta i giornalisti. Viaggio a Nicea, regali dal Perù, il tennis e le reliquie

Se ne parla anche su altri siti

Papa Leone XIV, anche l’Inter saluta il nuovo Pontefice! Il messaggio del club nerazzurro - di RedazionePapa Leone XIV, anche l’Inter saluta il nuovo Pontefice! Il messaggio del club nerazzurro per Robert PrevostLa Chiesa Cattolica ha il suo nuovo Papa: è Robert Francis Prevost. Di fronte a centomila persone in piazza San Pietro a Roma per scoprire il fatidico annuncio in seguito alla scomparsa del Santo Padre Francesco, nel pomeriggio di oggi (poco dopo le 18) è arrivata la fumata bianca che preannunciava la scelta presa dal Conclave sul nuovo pontefice. 🔗Leggi su internews24.com

"Forza Roma!", virale il video di Papa Leone XIV che saluta un fedele tifoso della Magica - "Forza Roma!": così un sorridente Papa Leone XIV ha salutato un fedele tifoso della Magica che gli stringeva la mano, attraverso il finestrino del van, di ritorno da piazza Santa Maria Maggiore. Il video, postato sui social, è diventato subito virale. Non è un mistero che Prevost sia uno sportivo, amante del tennis e del calcio, tifoso della Roma. 🔗Leggi su feedpress.me

Leone XIV saluta un fedele: “Forza Roma” (video) Gli aneddoti sul papa tifoso e le partite all’Olimpico - Allo stadio Olimpico di Roma il 15 settembre 2019 la Roma sconfigge il Sassuolo 4 a 2: tra gli spettatori esultanti per la vittoria di Dzeko è compagni c’è anche un romanista insospettabile, il futuro papa Leone XIV. Lo ha rivelato la società giallorossa, andando a scartabellare negli archivi dei biglietti venduti. Forse un “regalo” per il compleanno compiuto il 14 settembre: due giorni prima, Francis Robert Prevost era stato invece ricevuto in udienza da Papa Francesco con altri 150 agostiniani ed evidentemente deve avere colto l’occasione per andare a seguire la sua squadra del cuore. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Viaggi, sfide di tennis, doni di sciarpe e reliquie. Papa Leone saluta i giornalisti; Forza Roma! Papa Leone XIV saluta così un tifoso. Il video è virale; Papa Leone XIV saluta i giornalisti. Viaggio a Nicea, regali dal Perù, il tennis e le reliquie; Leone XIV ai media: Disarmiamo le parole. Attesa per probabile visita ad Albano laziale - Attesa ad Albano laziale, probabile visita di Papa Leone XIV. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Forza Roma! Papa Leone XIV saluta così un tifoso. Il video è virale - Un sorriso, una stretta di mano e un grido che ha scaldato il cuore di molti tifosi: “Forza Roma!”. Così Papa Leone XIV ha salutato un fedele romanista che lo attendeva lungo il tragitto, mentre rient ... 🔗tg.la7.it

Papa Leone XIV saluta i rappresentanti della stampa e dei media in Aula Paolo VI - (Agenzia Vista) A seguito del suo discorso rivolto ai rappresentanti dei media e della stampa internazionale, Papa Leone XIV è sceso dal palco ed ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Papa Leone XIV saluta prima di entrare a Santa Marta - Papa Leone XIV si è fermato a salutare alcuni sostenitori mentre entrava nella residenza di Santa Marta in Vaticano dopo aver celebrato la sua prima messa da ... 🔗lapresse.it