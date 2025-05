Papa Leone XIV riapre gli appartamenti in Vaticano

Papa Leone XIV ha riaperto gli appartamenti papali nel Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli imposti dopo la morte di Papa Francesco. Questa decisione segna un significativo cambiamento per la Santa Sede, ma resta l'incertezza se il nuovo Pontefice, Robert Prevost, sceglierà di abitare in questi storici spazi. Le prossime settimane potrebbero rivelare una nuova era per la leadership della Chiesa cattolica.

Papa Leone XIV ha riaperto gli appartamenti papali nel Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli apposti nel pomeriggio del 21 aprile dopo la morte di Papa Francesco. Non è ancora chiaro se il nuovo Pontefice, Robert Prevost, vivrà negli appartamenti situati nel Palazzo Apostolico.

