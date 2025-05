Papa | Leone XIV partita a tennis? Sì ma non con Sinner

In un'atmosfera informale e divertente, Papa Leone XIV ha risposto a una proposta inaspettata durante un'udienza ai media in Vaticano. La giocosità della conversazione, centrata su una partita di tennis con il grande Andre Agassi, ha rivelato il suo spirito open e la capacità di scherzare, evidenziando il suo approccio alla comunicazione e all'interazione con i giornalisti.

Città del Vaticano (Vaticano), 12 mag. (LaPresse) – “Una partita di tennis per le opere missionarie con Agassi? È una buona idea però non portiamo Sinner (ridendo, ndr)”. Così PapaLeone XIV rispondendo a una giornalista durante i saluti a margine dell’udienza ai media tenuta in Vaticano dal nuovo Pontefice. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Leone XIV, partita a tennis? Sì ma non con Sinner

