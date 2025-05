papa leone xiv parla a media il commento dei giornalisti presenti

Oggi, Papa Leone XIV ha accolto i giornalisti nell’aula Paolo VI, offrendo un'importante occasione di confronto sull'attualità. Diverse voci del panorama mediatico, tra cui Andrea Monda e Marco Girardo, hanno condiviso le loro impressioni, mentre padre Federico Lombardi ha riflettuto sull'impatto della comunicazione nella missione della Chiesa.

“Dentro la Sistina…”. Il cardinale Zuppi spara parla dopo il Conclave che ha eletto papa Leone XIV - È arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 8 maggio la tanto attesa fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. Alle ore 18:03, il fumo bianco ha annunciato al mondo che i cardinali riuniti in Conclave hanno eletto il 267° Pontefice della storia della Chiesa cattolica. Poco prima delle 19:00, il protodiacono Dominique Mamberti si è affacciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro per pronunciare le parole che milioni di fedeli aspettavano: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam”. 🔗 Leggi su caffeinamagazine.it

Quante lingue parla Papa Leone XIV e perché ha voluto fare una parte di discorso in spagnolo - Roberto Prevost, neo eletto papa col nome di Leone XIV, ha tenuto il suo primo discorso dal balcone in piazza San Pietro in italiano ma ha incuriosito molto l'inciso in spagnolo per salutare la "diocesi di Chiclayo in Perù": ecco perché.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it