Papa Leone XIV nel Regina Coeli | ministero pastorale vocazioni e appello per la pace

Il primo Regina Coeli proclamato da Papa Leone XIV durante la Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro segna un momento decisivo nella storia della Chiesa. Questa celebrazione trascende i rituali liturgici, riflettendo le ambizioni ecclesiali e le dinamiche geopolitiche del tempo. Il Papa offre una visione innovativa del suo ministero, approfondendo il significato e l'impatto di questo antico inno mariano.

