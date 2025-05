Papa Leone XIV nel Regina Coeli | ministero pastorale vocazioni e appello per la pace

Il Regina Coeli inaugurato da Papa Leone XIV segna un momento significativo nella storia della Chiesa, unendo spiritualità e impegno sociale. Attraverso la sua proclamazione alla Loggia delle Benedizioni, il Pontefice ha lanciato un appello per la pace, richiamando l'attenzione sulle vocazioni e sul ministero pastorale, con una visione rinnovata e globale.

Il primo ReginaCoeli proclamato da PapaLeone XIV in occasione della Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro è un evento che travalica gli aspetti liturgici, abbracciando dimensioni ecclesiali e geopolitiche. In quel momento, il Pontefice ha offerto uno sguardo nuovo e profondo sulla sua visione del ministero, andando ben oltre il tradizionale . L'articolo PapaLeone XIV nel ReginaCoeli: ministeropastorale, vocazioni e appello per la pace è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Papa Leone XIV nel Regina Coeli: ministero pastorale, vocazioni e appello per la pace

Ne parlano su altre fonti

Che cos'è il Regina Coeli, la preghiera di oggi di Papa Leone XIV: testo e significato - Il Regina Coeli (o Regina Caeli) è una preghiera cattolica tradizionale dedicata alla Vergine Maria, recitata durante il Tempo Pasquale, ovvero dalla domenica di Pasqua fino alla Pentecoste,... 🔗Leggi su ilmattino.it

Papa Leone XIV, il nuovo pontefice è lo statunitense Prevost. Domenica il ‘Regina Caeli’ dalla Loggia Centrale - Affacciatosi dalla Loggia delle Benedizioni, il Santo Padre è stato accolto dal giubilo della folla. "Leone, Leone, Leone", questo il coro intonato dai 150mila presenti in Piazza San Pietro. Le sue prime parole: "Che la pace sia con voi"L'articolo Papa Leone XIV, il nuovo pontefice è lo statunitense Prevost. Domenica il ‘Regina Caeli’ dalla Loggia Centrale proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in Piazza San Pietro - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice è stato accolto dall'ovazione dei fedeli. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Papa Leone XIV, appello al mondo: «Mai più guerra, pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza». Tolti; Primo Regina Caeli di Leone XIV - La cronaca della giornata; Leone XIV incontra i media: Disarmiamo le parole per disarmare la Terra. Il primo Regina Coeli - Zelensky parla con papa Leone e lo invita a Kiev; Papa Leone XIV: il primo Regina Coeli dalla loggia delle Benedizioni e l'augurio a tutte le mamme; il Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

U Papa Leone XIV celebra a so prima preghiera di Regina Coeli in Piazza San Petru - Dumenica scorsa, Piazza San Petru hà vistu a participazione di più di 100mila fedeli per un avvenimentu di grande impurtanza: a prima preghiera Regina Coeli di u Papa Leone XIV. Stu mumentu hà marcatu ... 🔗notizie.it

U Papa Leone XIV è u Primu Regina Caeli: Un Eventu Storicu in San Petru - Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV ha attirato un’affluenza straordinaria a San Pietro, con quasi centomila persone che si sono radunate per assistere a questo momento significativo. La Questura ... 🔗notizie.it

Papa Leone XIV: "Ai grandi del mondo dico, mai più la guerra" - "Fratelli e sorelle, l'immane tragedia della seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell'odierno scenario drammatico di una Terza Guerra Mondiale a pezz ... 🔗ilgiornale.it