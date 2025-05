Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli i tratti di un pontificato nel segno del Buon Pastore

Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, proclamato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro, segna un significativo inizio non solo per la sua figura, ma anche per la Chiesa e il contesto geopolitico attuale. Oltre alla consueta allocuzione mariana, questo momento si configura come un'importante dichiarazione di intenti, riflettendo le sfide e le speranze del nuovo Pontefice in un mondo in evoluzione.

Leone XIV: la storia di papa Prevost, il primo pontefice americano - (askanews) – Agostiniano, nato a Chicago, stretto collaboratore di Francesco per essere stato Prefetto del Dicastero per i vescovi, Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense con il nome di Leone XIV. Ha un passato di missionario e conosce bene l’America Latina.Prevost diventa così il 267mo Papa. Sessantanove anni, tocca a lui raccogliere il lascito di Bergoglio, che lo aveva creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023. 🔗Leggi su amica.it

Leone XIV, il primo Papa americano: una prudente solidità - Roma, 9 mag – La fumata bianca ha sorpreso molti: il nuovo Pontefice, eletto al termine di un Conclave relativamente rapido, è Robert Francis Prevost, cardinale statunitense e prefetto del Dicastero per i Vescovi sotto Papa Francesco. Con il nome di Leone XIV, ha scelto un richiamo importante, non privo di suggestioni storiche, che sembra voler evocare una certa sobrietà dottrinale e un ritorno a forme più istituzionali del papato. 🔗Leggi su ilprimatonazionale.it

Il primo discorso di papa Leone XIV - "La Pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio". Sono state queste le prime parole di Robert Prevost, eletto 267esimo papa, con il nome di Leone XIV. GUARDA IL VIDEO DEL DISCORSO... 🔗Leggi su romatoday.it

Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli i tratti di un pontificato nel segno del Buon Pastore - Il nuovo Pontefice traccia una visione di Chiesa prossima al Vangelo e attenta alle ferite del mondo Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, proclamato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica d ... 🔗msn.com

