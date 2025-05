In breve da Zazoom:

C'è un clima di gioia e rinnovata speranza nella Chiesa universale dopo l'elezione di papa Leone XIV. Monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra, offre una riflessione su questo momento storico, evidenziando i valori di unità e amore che caratterizzano il nuovo pontificato e l'importanza di unire le forze per affrontare le sfide della società contemporanea.

© Reggiotoday.it - Papa Leone XIV, Morrone: "Un programma pastorale per la chiesa e la visione universale"

