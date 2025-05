Papa Leone XIV | L’Intelligenza Artificiale richiede responsabilità e discernimento per il bene comune

La comunicazione va oltre la semplice condivisione di informazioni; è un processo fondamentale per la creazione di cultura e relazioni. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, l'importanza di creare spazi di dialogo diventa cruciale. L'intelligenza artificiale, con il suo vasto potenziale, impone la necessità di un approccio responsabile e riflessivo, affinché possa orientare le interazioni umane verso un futuro più inclusivo e consapevole.

“La comunicazione non si limita alla mera trasmissione di informazioni, ma è anche un atto di creazione di cultura, di spazi umani e digitali che diventino luoghi di dialogo e confronto. Guardando all’evoluzione tecnologica, questa missione risulta ancora più urgente. In particolare, L’IntelligenzaArtificiale, con il suo potenziale immenso, richiederesponsabilità e discernimento per orientare gli strumenti verso il benecomune, affinché possano apportare benefici reali all’umanità. E tale responsabilità spetta a tutti, in misura diversa a seconda dell’età e del ruolo sociale”. Così PapaLeone XIV si è espresso nel suo discorso agli operatori dei media. 🔗Leggi su Laprimapagina.it