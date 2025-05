Papa Leone XIV l' incontro con i giornalisti in aula Paolo VI | Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra siate operatori di pace - VIDEO

In un incontro significativo nell'aula Paolo VI, Papa Leone XIV ha lanciato un appello ai giornalisti di tutto il mondo, sottolineando l'importanza della comunicazione pacifica.

Il Papa si rivolge ai giornalisti: "La pace comincia da noi, no alla guerra delle parole" PapaLeone XIV ha incontrato i giornalisti di tutto il mondo nell'aulaPaolo VI. "Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra", ha detto il Pontefice facendo riferimento a quella pace

Papa Leone XIV, incontro a porte chiuse con i cardinali - Papa Leone XIV incontra in Vaticano i cardinali. L'incontro, per un momento di dialogo e di scambio, si svolge a porte chiuse. Il Vaticano ieri ha fatto sapere che Prevost ha deciso che i capi e i membri delle istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione

Papa Leone XIV. Le news di oggi. L'incontro con i cardinali, domani il primo Angelus - Domenica 18 maggio ci sarà la messa di inizio pontificato: attesi 250mila fedeli e leader da tutto il mondo

Papa Leone, la telefonata con Zelensky e l'incontro con i giornalisti: il testo del discorso - Papa Leone XIV ha incontratoin Vaticano giornalisti e rappresentanti dei media: "Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci ..."

Papa Leone XIV, ieri l'appello per la pace. Oggi l'incontro con i media - Un grido contro la guerra, un invito ai giovani e un augurio a tutte le mamme nel giorno della loro festa. Questi i passaggi chiave del primo Regina Caeli di Papa Leone XIV. Una preghiera che il ponte ...