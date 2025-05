Papa Leone XIV incontra i media | No a guerra di parole pace comincia da ognuno di noi

In un incontro significativo con i media globali, Leone XIV ha ribadito l'importanza di una comunicazione disarmata, richiamando l'invito di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il Papa ha sollecitato a liberare le parole dai pregiudizi e dall'odio, sottolineando come il linguaggio possa diventare un potente strumento di pace e riconciliazione, contribuendo a disarmare anche il mondo circostante.

(Adnkronos) – "Disarmiamo le parole, contribuiremo a disarmare la terra". Così Leone XIV incontrando oggi i media di tutto il mondo in Aula Paolo VI, facendo suo l'invito "fatto da Papa Francesco nel suo ultimo messaggio per la prossima Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali: disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola.

