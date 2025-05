Papa Leone XIV incontra i media e cita Francesco | Disarmiamo la comunicazione

Città del Vaticano, 12 maggio 2025 - In un'importante occasione, Papa Leone XIV ha accolto i rappresentanti dei media nell'Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza della loro presenza durante il Conclave.

Città del Vaticano, 12 maggio 2025 - PapaLeone XIV ha incontrato i rappresentanti dei media, convenuti a Roma per il Conclave, nell'Aula Paolo VI in Vaticano. "Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità. Voi siete stati a Roma in queste settimane per raccontare la Chiesa, la sua varietà e, insieme, la sua unità".Settimana intensa per i media Il Papa ha ricordato il lavoro intenso di queste settimane da parte dei media di tutto il mondo. "Avete accompagnato i riti della Settimana Santa; avete poi raccontato il dolore per la morte di PapaFrancesco, avvenuta però nella luce della Pasqua. Quella stessa fede pasquale ci ha introdotti nello spirito del Conclave, che vi ha visti particolarmente impegnati in giornate faticose; e, anche in questa occasione, siete riusciti a narrare la bellezza dell'amore di Cristo che ci unisce tutti e ci fa essere un unico popolo, guidato dal Buon Pastore". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV incontra i media e cita Francesco: “Disarmiamo la comunicazione”

