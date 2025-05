Papa Leone XIV incontra i giornalisti Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra – Il video

Nel suo incontro con i giornalisti, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di una comunicazione pacifica e rispettosa, affermando che “disarmare le parole” è un passo fondamentale per promuovere la pace nel mondo. Attraverso un linguaggio che valorizza la dignità umana, i media possono giocare un ruolo cruciale nel raccontare non solo i conflitti, ma anche le speranze di un futuro migliore.

«Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra». Lo ha detto PapaLeone XIV incontrando i giornalisti in Aula Paolo VI. «Una comunicazione disarmata e disarmante – ha aggiunto – ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace». E inoltre davanti al «potenziale immenso» dell’intelligenza artificiale, bisogna avere «responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l’umanità». «E questa responsabilità – ha aggiunto – riguarda tutti, in proporzione all’età e ai ruoli sociali». 🔗Leggi su Open.online