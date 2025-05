Papa Leone XIV in via della Conciliazione spuntano i primi souvenir

In via della Conciliazione, i negozianti hanno visto un'impennata nella domanda di souvenir dedicati a Papa Leone XIV. Fedeli e turisti, entusiasti dopo l'elezione del nuovo Papa, si sono affrettati a comprare cartoline, segnalibri, santini e calamite. Questi oggetti, che ritraggono la prima figura pontificale di questo nome, stanno rapidamente diventando un simbolo di devozione e interesse per il nuovo pontefice.

