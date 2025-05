Papa Leone XIV in inglese ai giornalisti | Applaudite se siete svegli alla fine

Pope Leo XIV addressed an audience of 6,000 journalists in Rome, emphasizing the "precious gift of freedom of speech and press." He called for the release of imprisoned journalists, receiving a standing ovation as he entered the Vatican auditorium. His passionate plea underscored the vital role of the media in society today.

PapaLeone XIV ha chiesto il rilascio dei giornalisti incarcerati e ha affermato il “dono prezioso della libertà di parola e di stampa” durante un’udienza con alcuni dei 6.000 giornalisti arrivati a Roma. Il Pontefice ha ricevuto una standing ovation al suo ingresso nell’auditorium vaticano e ha aperto l’incontro con alcune parole in inglese, scherzando sul fatto che se allafine la folla fosse stata ancora sveglia e avesse applaudito, sarebbe stato più importante dell’ovazione che lo aveva accolto. “Buongiorno e grazie per questa splendida accoglienza”, ha detto. “Dicono che quando si applaude all’inizio non ha molta importanza. Se allafine sarete ancora svegli e vorrete applaudire, vi ringrazierò di cuore”, ha concluso. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV in inglese ai giornalisti: “Applaudite se siete svegli alla fine”

