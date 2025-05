Papa Leone XIV e il fisco americano | dalla dichiarazione dei redditi alla possibile esenzione del Palazzo Apostolico

Chi siede sul soglio pontificio risponde non solo a Dio, ma anche a obblighi fiscali, come dimostra il caso unico di Papa Leone XIV, Roberto Francis Prevost. Nato a Chicago, questo pontefice americano dovrà confrontarsi con il Dipartimento delle imposte statunitense, un evento senza precedenti nella storia. La sua situazione solleva interrogativi sulle implicazioni fiscali per la Chiesa e sull'interazione tra sacro e profano.

Chi siede sul soglio pontificio risponde direttamente a Dio e, se americano, al Dipartimento delle imposte statunitense. È il caso – il primo nella storia – di PapaLeone XIV, al secolo Roberto Francis Prevost. Nato nell’Illinois, in quel di Chicago, è cittadino americano a tutti gli effetti. E proprio per questo, ha spiegato il Washington Post, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi nel suo Paese di origine. Anche se il pontefice effettivamente non riceve uno stipendio vero e proprio, il Vaticano garantisce una lunga serie di fringe benefit su cui Washington chiede conto. Come evitarle? Il Congresso dovrebbe affrontare il tema con un provvedimento ad personam, trattandosi del primo Papa a stelle e strisce. Oppure PapaLeone XIV dovrebbe rinunciare alla sua cittadinanza americana, sottraendosi così automaticamente al sistema fiscale d’oltreoceano. 🔗Leggi su Open.online

