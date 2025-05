Papa Leone XIV | Ai grandi del mondo dico mai più la guerra

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – In un momento di profonda riflessione, Papa Leone XIV ha evocato la memoria della Seconda Guerra Mondiale, sottolineando le sue terribili conseguenze. In un contesto globale segnato da tensioni e conflitti, ha lanciato un appello ai leader mondiali affinché si uniscano nello spirito di pace, esortando:

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 "Fratelli e sorelle, l'immane tragedia della seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell'odierno scenario drammatico di una Terza guerra Mondiale a pezzi, come affermava Papa Francesco, mi rivolgo ai grandi del mondo: mai più la guerra" così PapaLeone XIV, pronunciando il Regina Caeli dalla Loggia di San Pietro. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone XIV: "Ai grandi del mondo dico, mai più la guerra"

