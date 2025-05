Papa Leone XIV ai giornalisti | No alla guerra delle parole disarmiamo le parole e disarmeremo la terra

“Viviamo momenti difficili da raccontare ma non dobbiamo fuggire” ha detto il Pontefice oggi nel suo incontro coi giornalisti di tutto il mondo accorsi in Vaticano. “Solo i popoli informati possono fare scelte libere e la libertà di espressione è un bene prezioso” ha aggiunto il Pontefice, esortando gli operatori della comunicazione a “Raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce” e a disarmare le parole “per contribuiremo a disarmare la terra”. 🔗Leggi su Fanpage.it

