Papa Leone XIV ai giornalisti | Disarmiamo le parole per disarmare la Terra

Papa Leone XIV ha lanciato un appello ai giornalisti, esortandoli a "disarmare le parole per disarmare la Terra". Durante un incontro nell'aula Paolo VI, il Santo Padre ha condannato la guerra delle parole e delle immagini, esprimendo solidarietà ai colleghi in carcere e sottolineando l'importanza della libertà di espressione nel nostro tempo.

“Disarmiamo le parole per disarmare la Terra”, così PapaLeone XIV oggi nell’incontro con gli operatori della comunicazione nell’aula Paolo VI. No da Papa Prevost alla guerra delle parole e delle immagini. Solidarietà ai giornalisti in carcere e richiamo alla libertà di espressione. Servizio di Paolo Fucili PapaLeone XIV ai giornalisti: “Disarmiamo le parole per disarmare la Terra” TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV ai giornalisti: “Disarmiamo le parole per disarmare la Terra”

