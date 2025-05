Papa Leone XIV ai giornalisti | Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra

Nel corso del suo primo incontro ufficiale con la stampa internazionale, PapaLeone XIV, che ha avuto anche un primo colloquio con Zelensky, si è rivolto a circa 5 mila tra giornalisti e operatori dell’informazione nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Il Pontefice ha dichiarato: «Scegliete con coraggio una comunicazione di pace, evitiamo la guerra delle parole, Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra». Ha poi esortato gli operatori dei media a «non inseguire il consenso a ogni costo, la comunicazione non deve rivestire parole aggressive e non deve sposare il modello della competizione».LEGGI ANCHE: Leone XIV tra matematica, sport e politica: le pillole PapaliPapaLeone XIV (Imagoeconomica).PapaLeone XIV: «Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, fanatismo e odio»Prevost ha poi osservato come oggi ci si trovi di fronte a «momenti difficili da raccontare», ma ha esortato a non rinunciare al compito di raccontare con responsabilità, anche nel contesto dell’evoluzione tecnologica. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Papa Leone XIV ai giornalisti: «Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra»

