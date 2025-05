Papa Leone XIV accolto da un lungo applauso da parte dei giornalisti

Il 12 maggio, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, un lungo applauso ha accolto Papa Leone XIV, circondato dai giornalisti di tutto il mondo. Il Pontefice ha espresso il suo saluto caloroso, dichiarando:

Roma, 12 mag. (askanews) - Il lungoapplauso con cui i rappresentanti dei media di tutto il mondo hanno accoltoPapaLeone XIV nell'Aula Paolo VI in Vaticano.Il Pontefice ha ricevuto i giornalisti che hanno seguito i lavori del Conclave e la sua elezione a Pontefice e li ha salutati dicendo "Fratelli e sorelle, vi do il benvenuto". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV accolto da un lungo applauso da parte dei giornalisti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Leone XIV a Genazzano accolto da applausi e "Viva il Papa", - Genazzano, 11 mag. (askanews) - Visita a sorpresa di Papa Leone XIV, al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, nei pressi di Roma. Ad accoglierlo, al santuario degli agostiniani Vescovo, il sindaco della cittadina laziale e una folla che lo accolto con applausi e "Viva il Papa". 🔗Leggi su quotidiano.net

Leone XIV, ecco come i fedeli hanno accolto il nuovo Papa - Piazza San Pietro è decisamente meno affollata di ieri, ma continua comunque incessante il flusso di pellegrini.Servizio di Leonardo PossatiThe post Leone XIV, ecco come i fedeli hanno accolto il nuovo Papa first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Leone XIV ai media: Disarmiamo le parole, disarmiamo la Terra. Appello per giornalisti in carcere - Il Papa a una giornalista peruviana: Avrete presto notizie di me in Perù; Il lungo applauso di giornalisti e operatori dei media a Papa Leone XIV al sua arrivo all'udienza; Zuppi torna a Bologna dopo il conclave: “Papa Leone XIV è un dono di unità”; Monisgnor Parmeggiani ha accolto Papa Leone XIV nel Santurio di Genazzano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il lungo applauso per Papa Leone XIV al suo arrivo all'incontro con la stampa internazionale - Il Papa Leone XIV incontra la stampa internazionale in Aula Paolo VI. Le immagini del lungo e caloroso applauso con cui viene accolto dai cronisti. (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

Il lungo applauso di giornalisti e operatori dei media a Papa Leone XIV al sua arrivo all'udienza - Un lungo e caloroso applauso ha accolto Papa Leone XIV in Aula Paolo VI per l'incontro con i rappresentanti dei media arrivati a Roma per il Conclave. Una standing ovation per il Pontefice che si e' s ... 🔗repubblica.it

Le parole di Papa Leone XIV abbracciano il suo gregge senza chiedere nulla. Ma offrendo - Il nuovo pastore della Chiesa ha il volto della Pace. Le parole di Papa Leone XIV sono state accolte nell’abbraccio simbolico della materna Piazza San Pietro. L’emozione non ha tradito il suo sguardo ... 🔗ilfattoquotidiano.it