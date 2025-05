papa leone xiii beveva vin mariani a fine ‘800 il tonico con foglie di cocaina infuse nel vino rosso di bordeaux di cui era amante il pontefice

Il Vin Mariani, nato nel 1863 dall'ingegno del chimico corsa Angelo Mariani, rivoluzionò il concetto di tonico energizzante. La sua ricetta, unendo foglie di coca e vino di Bordeaux, conquistò l'alta società dell'Ottocento, entrando nei salotti letterari, nelle corti reali e persino nei Sacri Palazzi del Vaticano. Questo elisir divenne un simbolo di prestigio e innovazione, testimoniando l'affascinante connubio tra scienza e cultura.

