Papa Leone ‘scherza’ con Sinner | Un torneo di tennis? Sì ma senza di lui’

Papa Leone XIV ha deliziato i presenti con un siparietto umoristico durante un'udienza con i media, parlando del tennis e del giovane talento Jannik Sinner. Tra battute e ironia, il nuovo pontefice ha scherzato sulla possibilità di organizzare una partita con Andre Agassi per beneficenza, mostrando così la sua passione per lo sport e l’impegno per le opere missionarie.

(Adnkronos) – PapaLeone XIV e un torneo con Jannik Sinner? Ai margini dell'udienza con i media di tutto il mondo, il nuovo pontefice si è concesso un siparietto scherzoso, non sottraendosi a battute sulla sua grande passione per il tennis. "Fare una partita per le opere missionarie con Agassi? È una buona idea, però . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Una è una passione è una passione. Primo incontro di Papa Leone XIV con la stampa nell'Aula Paolo VI in Vaticano e nel rispondere ai giornalisti presenti è stato chiaro il messaggio rivolto a coloro che svolgono questo mestiere, in termini di responsabilità."Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana.

