Papa Leone ha incontrato Zelensky | Lo invito in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso nota la sua prima conversazione con PapaLeone XIV, definendola “calda e davvero sostanziale”. In un lungo post pubblicato sui social, Zelensky ha ringraziato il Pontefice per il costante sostegno all’Ucraina e al suo popolo, e ha ribadito il valore delle parole di Francesco I — ora Leone XIV — sulla necessità di una pace giusta e duratura e sul rilascio immediato dei prigionieri di guerra.Al centro dell’incontro, svoltosi in forma privata, sono stati anche i migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia: “L’Ucraina conta sull’assistenza del Vaticano per riportarli a casa dalle loro famiglie”, ha affermato Zelensky, auspicando un ruolo attivo della Santa Sede in questa emergenza umanitaria.Il presidente ha inoltre informato il Papa sull’accordo raggiunto con i partner internazionali per l’avvio, già da oggi, di un cessate il fuoco incondizionato di almeno trenta giorni. 🔗Leggi su Thesocialpost.it