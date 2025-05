Papa Leone e l’incontro con Zelensky | cosa è successo

In un incontro di grande significato, il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV, definendo il dialogo

Durante un incontro significativo, il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con PapaLeone XIV, descrivendo il dialogo come "caldo e davvero sostanziale". In un comunicato diffuso attraverso i social media, Zelensky ha espresso gratitudine per il costante supporto del Pontefice all'Ucraina, sottolineando l'importanza delle parole di Leone XIV sulla necessità di una pace giusta e duratura e il rilascio dei prigionieri di guerra. PapaLeone e l'incontro con Zelensky: cosa è successol'incontro, avvenuto in forma privata, ha posto l'accento su una crisi umanitaria di rilievo: i migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia. Zelensky ha ribadito che l'assistenza del Vaticano è cruciale per riportare i bambini a casa, auspicando un ruolo attivo della Santa Sede in questa emergenza.

