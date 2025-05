Paolini ribalta il match e batte Ostapenko agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha stupito il pubblico agli Internazionali d'Italia 2025, ribaltando il match e conquistando una vittoria preziosa contro la lettone Jelena Ostapenko, numero 18 del ranking. Con una prestazione di alto livello, la tennista italiana ha dimostrato tutto il suo talento e la sua grinta, chiudendo l'incontro in due set.

Jasmine Paolini ha portato a casa una vittoria significativa agli Internazionali d'Italia 2025, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La giovane tennista italiana ha trionfato in due set, battendo la lettone Jelena Ostapenko, classe numero 18 del ranking, con il punteggio di 7-5, 6-2, nel turno degli ottavi di finale.

