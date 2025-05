Paolini-Ostapenko oggi WTA Roma 2025 | orario tv programma streaming

La giornata di sabato porta stravolgimenti nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia femminili, con l'uscita improvvisa di tre delle quattro teste di serie del tabellone inferiore. Questa situazione crea opportunità significative per le giocatrici in lizza. Tra queste, Jasmine Paolini si prepara a tornare in campo per il suo terzo match, pronto a sfruttare al meglio le chance offerte da un tabellone ora più aperto.

La giornata di sabato incide sicuramente sulla parte bassa del tabellone degli Internazionali d’Italia femminili. La repentina uscita di tre delle quattro testa di serie chiamate a presidiare quella parte di seeding lascia sicuramente dei vuoti in cui potersi infilare e cogliere importanti occasioni.Jasmine Paolini torna in campo per il suo terzo impegno nel torneo. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma la numero uno d’Italia affronta nel secondo match sul campo centrale la lettone Jelena Ostapenko. Battere la testa di serie numero 17, avversario ostico contro cui ha già perso due volte, spalancherebbe le porte di un cammino da protagonista fino alle fasi decisive del torneo.L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sul Campo Centrale a partire dalle ore 11:00. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Ostapenko oggi, WTA Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

