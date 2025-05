Paola Caruso choc sul futuro marito Gianmarco | Non mi sposo più la nostra relazione era a quattro

Paola Caruso sorprende tutti rivelando che non si sposerà più con Gianmarco, dopo aver annunciato le nozze in TV. La relazione, che sembrava promettente, aveva un aspetto inaspettato: "Era a quattro", confessa l'ex showgirl, scatenando curiosità e speculazioni sui retroscena dietro questa scelta inaspettata.

PaolaCaruso confessa perché il suo matrimonio, annunciato proprio in tv, è saltato. “Non mi sposo più, la nostrarelazione era a quattro”.PaolaCaruso racconta, a luglio avrebbe dovuto unirsi in matrimonio con Gianmarco, a cui era legata da due anni circa.PaolaCaruso sbotta male sulle vicende amorose e possibile matrimonio (annunciato) con Gianmarco: “Non ce la faccio più”. E svela: “Mi sarei dovuta sposare il 10 luglio al Lago di Como. Era tutto pronto ed organizzato, ho investito due anni per preparare tutto. Poi negli ultimi mesi ho scoperto cose che mi hanno lasciata basita. Eravamo in una relazione a quattro e io non sapevo nulla. Io, lui, la madre di suo figlio e il padre di mio figlio. Non è normale tutto questo. Non ho più parole”.“Gianmarco è venuto a Natale e Capodanno e poi non è più venuto a a trovarmi a New York, dove ero da sola in una situazione difficilissima. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paola Caruso choc sul futuro marito Gianmarco: ”Non mi sposo più, la nostra relazione era a quattro”

Se ne parla anche su altri siti

Chi è Gianmarco, il futuro marito di Paola Caruso: “Quando una persona ama il peggio di te è quella giusta” - Il futuro marito di Paola Caruso è Gianmarco, uomo al quale è legata da due anni: il prossimo 10 luglio la showgirl ed il fidanzato diventeranno marito e moglie.Oggi vedremo la quarantenne ospite del secondo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. In un precedente intervento al talk condotto da Silvia Toffanin, la Caruso annunciava l’ingresso nella sua vita di un nuovo uomo. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Paola Caruso choc a Verissimo: “Ero in una relazione a quattro, nozze annullate” - Paola Caruso: le parole a Verissimo che sconvolgono il pubblico, la showgirl in lacrime dopo aver scoperto tantissime bugie. Prima ancora di sedersi al salotto di Silvia Toffanin, Paola Caruso entra in studio come una bomba pronta a esplodere. È molto arrabbiata e nel corso dell’intervista andata in onda nell’ultima puntata di Verissimo, si capisce subito il perché.Paola Caruso choc a Verissimo: “Ero in una relazione a quattro, nozze annullate” (Screenshot di Mediaset/Verissimo)Canale5) – notizie. 🔗Leggi su notizie.com

Paola Caruso a Verissimo, chi è la showgirl ospite oggi: il dramma del figlio Michele - (Adnkronos) – Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 16 marzo, a Verissimo. La showgirl, ex Bonas di 'Avanti un altro' ripercorrerà con Silvia Toffanin le tappe più intense della sua carriera e della sua vita, segnata dal dramma dei problemi di salute di suo figlio Michele. Paola Lucia Caruso nasce il 17 gennaio del 1985 […]L'articolo Paola Caruso a Verissimo, chi è la showgirl ospite oggi: il dramma del figlio Michele proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Paola Caruso: chi è il nuovo compagno e futuro marito Gianmarco; Paola Caruso-choc sul bimbo morto in Egitto: Ad andare in quei posti di mer...; Paola Caruso, l’ex del promesso sposo non ci sta: la furia dopo le dichiarazioni a Verissimo; Paola Caruso, la vita privata: la tragedia del figlio Michele e il mega-anello del fidanzato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Paola Caruso choc a Verissimo: “Ero in una relazione a quattro, nozze annullate” - Paola Caruso, l'intervista a Verissimo che lascia tutti senza parole: "Ho annullato le nozze, ero in una relazione a quattro". 🔗notizie.com

Verissimo, Paola Caruso choc: “Mi sarei dovuta sposare tra due mesi ma ho annullato tutto dopo aver scoperto che…” - Paola Caruso è stata ospite ieri a Verissimo e ha raccontato clamorosi retroscena che riguardano la sua vita privata.In primis la showgirl ha ... 🔗isaechia.it

Verissimo, Paola Caruso: "Ho annullato il matrimonio con Gianmarco, era una relazione a 4" - "Ho annullato il matrimonio con Gianmarco". Così Paola Caruso ospite ieri, domenica 11 maggio, a Verissimo ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a chiudere la sua relazione con l'ex compagno, che av ... 🔗msn.com