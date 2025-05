Paola Caruso choc a Verissimo | Ero in una relazione a quattro nozze annullate

Paola Caruso ha lasciato il pubblico sbalordito durante la sua apparizione a Verissimo, dove, in lacrime, ha rivelato di aver scoperto una serie di bugie che l'hanno colpita profondamente. La showgirl, furiosa e visibilmente provata, ha affrontato la situazione con sincerità, dando vita a un'intervista carica di emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme i dettagli di questo momento esplosivo.

PaolaCaruso: le parole a Verissimo che sconvolgono il pubblico, la showgirl in lacrime dopo aver scoperto tantissime bugie. Prima ancora di sedersi al salotto di Silvia Toffanin, PaolaCaruso entra in studio come una bomba pronta a esplodere. È molto arrabbiata e nel corso dell’intervista andata in onda nell’ultima puntata di Verissimo, si capisce subito il perché.PaolaCarusochoc a Verissimo: “Ero in una relazione a quattro, nozzeannullate” (Screenshot di MediasetVerissimo)Canale5) – notizie.comLa sua relazione con Gianmarco è giunta al capolinea, le nozze in programma per questo luglio sono saltate dopo aver scoperto che lui frequentava ancora la sua ex. Ma non è tutto.“Era tutto pronto”, racconta all’amica e padrona di casa, “ho investito due anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Paola Caruso choc a Verissimo: “Ero in una relazione a quattro, nozze annullate”

