Pannelli a tema territorio e legalità da affiggere allo Zen indetto un concorso di opere inedite

Il Progetto Isola promuove un concorso per opere inedite, con l’obiettivo di realizzare pannelli a tema "territorio e legalità" da affiggere nel quartiere San Filippo Neri (Zen). Se sei un artista, un’associazione culturale o un professionista della street art, unisciti a noi per trasformare il muro in un messaggio di speranza e giustizia!

Il Progetto Isola ha indetto un concorso di opereinedite per la realizzazione di Pannelli a tema "territorio e legalità" da affiggere sulle facciate del quartiere San Filippo Neri (Zen). "Sei un artista, un’associazione culturale o un professionista con esperienza nel campo della street art e. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Pannelli a tema "territorio e legalità" da affiggere allo Zen, indetto un concorso di opere inedite

