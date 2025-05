Panico nel cantiere di una nuova scuola sette operai feriti uno è grave

Un grave incidente si è verificato nel cantiere di una nuova scuola a Marino, provincia di Roma, dove il crollo del solaio ha causato il ferimento di sette operai. Il drammatico evento, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 maggio 2025, ha lasciato uno di loro in condizioni critiche, sollevando paura e preoccupazione nella comunità.

Un incidente ha sconvolto Marino, comune in provincia di Roma, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025. Intorno alle 15:40, il solaio di una scuola in costruzione è crollato improvvisamente, travolgendo setteoperai che lavoravano nel cantiere. Alcuni di loro sono rimasti schiacciati dalle macerie, mentre altri hanno riportato ferite di varia entità.L'articolo Panico nel cantiere di una nuovascuola, setteoperaiferiti, uno è grave . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

