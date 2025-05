Panico a piazzale Gramsci donna brandisce un bastone e atterra una 55enne e un poliziotto

Panico a Piazzale Gramsci, dove una donna ha scatenato il terrore brandendo un bastone. Nel pomeriggio di domenica 11 maggio, l'aggressione ha visto coinvolte una 55enne e un poliziotto, entrambi atterrati dalla violenza della donna. Per ripristinare la calma, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine della questura di Viterbo.

Ha creato il Panico tra i passanti a piazzaleGramsci, brandendo un bastone contro chiunque gli passasse accanto. Per fermare, nel primo pomeriggio di domenica 11 maggio, la donna è stato necessario l'intervento dei poliziotti dell'ufficio prevenzione e soccorso pubblico della questura di Viterbo.

