Panatta | Musetti presto potrebbe diventare il vero rivale di Sinner

Nel cuore degli Internazionali d’Italia, il tennis maschile azzurro si accende con tre talenti in sfida: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Seppur Sinner sia il favorito, Musetti sta rapidamente guadagnando attenzioni, accettando la sfida di diventare il vero rival del numero uno, creando così un'interessante dinamica nel panorama tennistico italiano.

Gli Internazionali d’Italia vanno avanti, e il tennis maschile azzurro ha ancora tre rappresentanti in gara: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Tra i tre, il principale indiziato alla conquista del titolo è chiaramente l’altoatesino, che gioca il torneo da numero uno al mondo e prima testa di serie. Occhio però a Musetti, che secondo molti potrebbeprestodiventare una spina nel fianco per l’attuale leader della classifica. È di questo avviso anche Adriano Panatta, il quale ha fatto il punto della situazione durante l’ultima puntata de “La Domenica Sportiva”.Le parole di Adriano Panatta«Jannik è tornato in buona forma. Nel primo match ha sbagliato qualche colpo in più del solito, ma bisogna riprendere la confidenza e mi sembra che stia bene», ha esordito Panatta. «Inoltre, ritengo che abbia un tabellone favorevole, dal momento che tutti i più forti sono nella parte bassa e lui è in quella alta. 🔗Leggi su Ilnapolista.it