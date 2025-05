panathlon club forlì consegna del premio salvatore gioiello al giornalista rai iacopo volpi

...celebrare l'eccellenza nel giornalismo sportivo e il contributo alla promozione dei valori etici e sociali dello sport. Con il premio "Salvatore Gioiello", il Panathlon Club Forlì riconosce il lavoro di Volpi, che ha saputo raccontare le emozioni e le storie dello sport con passione e professionalità. Un evento da non perdere!

Come ogni anno, il Panathlon Club Forlì torna a consegna re il premio " Salvatore Gioiello " che in questa occasione viene assegnato giovedì 15 maggio al giornalista sportivo Iacopo Volpi . L'evento rimane una delle manifestazioni più importanti realizzate dal sodalizio forlivese, che intende. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La regina dell'atletica italiana Sara Simeoni ospite del Panathlon Club Forlì - Sara Simeoni ospite del Panathlon Club Forlì. Dopo il forfait del novembre scorso per via di una indisposizione, l'olimpionica del salto in alto sarà ospite del sodalizio guidato da Marilena Rosetti giovedì 27 marzo, alle ore 20,30, presso il ristorante Panoramico. L'indimenticabile regina... 🔗 Leggi su forlitoday.it

Lo sport nella scuola, nuovo appuntamento del percorso di Panathlon Club e Confartigianato - Prato, 7 maggio 2025 - Prosegue il percorso formativo "Lo sport come strumento di crescita sociale e culturale", con il secondo incontro in programma sabato 10 maggio alle 9.30 presso l’Auditorium di Confartigianato Imprese Prato, in viale Montegrappa 138. L’iniziativa, promossa da Panathlon Club Prato, Salesiani per il Sociale – Prato, Coiano Santa Lucia Prato Social Club e Confartigianato Imprese Prato, si propone come occasione di approfondimento e confronto sul valore dello sport come strumento di educazione, inclusione e promozione dei valori civili. 🔗Leggi su lanazione.it