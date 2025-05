Palladino cerca scuse | Il primo gol del Venezia era da annullare E noi sfortunati sul secondo

Il match con il Venezia ha suscitato polemiche, con Raffaele Palladino che cerca giustificazioni per il primo gol subito. Secondo l'allenatore, il tocco di mano di Candé meriterebbe l'annullamento, mentre per il secondo si parla di sfortuna. Una situazione che ha lasciato l’amaro in bocca, fra recriminazioni e rammarico per l'esito finale.

Venezia – Come prevedibile, invece di un vero mea culpa, Raffaele Palladino si trincera sul primo gol del Venezia. Dice: “Ho rivisto il gol di Candé e c’è un tocco di mano. La rete era da annullare come da sensazione avuta in panchina, grazie alle telecamere tattiche. C’è dispiacere, perché questi episodi indirizzano la partita. .L'articolo Palladinocercascuse: “Il primo gol del Venezia era da annullare. E noi sfortunati sul secondo” proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Palladino cerca scuse: “Il primo gol del Venezia era da annullare. E noi sfortunati sul secondo”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Palladino, scuse ai tifosi Fiorentina: C'è dispiacere, li capisco. Ma...; Commisso raggiungerà Firenze a primavera: prima non sono previsti interventi su Palladino. Ma le scuse sono finite, l’Europa &egra; La Roma crolla, la Fiorentina ne fa 5: per Juric è notte fonda; Fiorentina, è ufficiale: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore: «Ha il fuoco dentro». 🔗Cosa riportano altre fonti

Calcio: Palladino, "primo gol irregolare, tocco mani evidente" - "Non voglio sentire giustificazioni, le assenze pesano, ma oggi abbiamo cercato di recuperare energie mentali, dopo la batosta per l'uscita dalla Conference. I ragazzi hanno dato tutto. La partita è s ... 🔗msn.com