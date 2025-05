Pallacanestro Cantù-Fortitudo | come seguire gara 2 in tv in radio e in streaming

Nemmeno il tempo di digerire l'emozione del primo match dei quarti di finale playoff, e la Fortitudo Bologna è pronta a tornare in campo. Stasera, i ragazzi di coach avranno la possibilità di pareggiare la serie, rendendo cruciale il secondo confronto. Presentarsi al PalaDozza in parità significherebbe avere la chance di ribaltare le sorti della serie e reiterare la contesa per il sogno di playoff.

Nemmeno il tempo di analizzare quanto successo nel match di sabato, gara 1 dei quarti di finale playoff, ed è già tempo di tornare sul parquet. Stasera la Fortitudo Bologna è attesa dal secondo confronto della serie.Un confronto già decisivo. Presentarsi al PalaDozza in parità equivarrebbe a. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Pallacanestro Cantù-Fortitudo: come seguire gara 2 in tv, in radio e in streaming

Su questo argomento da altre fonti

LBA, Pallacanestro Trieste-Virtus: come seguire la diretta del match - Nel match valido per la 23° giornata della Regular Season della LBA la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal k.o. a Napoli in campionato e quello in trasferta a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv in Eurolega, fa visita alla Pallacanestro Trieste reduce dalla sconfitta a Trapani.Sono dieci... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Basket, ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa cede in gara 1 a Prato - Pisa, 1 aprile 2025 – Non riesce per due soli punti, alla Pallacanestro Femminile Pisa, l’impresa di superare a Prato la Cestistica Rosa, in gara uno del primo turno dei play-off, nel campionato di serie C. Rinnovando il clima delle sfide tra le due compagini viste nella regular season, ha prevalso la squadra di casa, al termine di un match combattuto fino al termine LA CRONACA – Inizia subito forte la PF Pisa, che si porta avanti per 0-5 dopo 3 minuti, dimostrando di non voler ripetere gli inizi non positivi delle ultime partite disputate; Prato però si riporta sotto ed è gara ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net