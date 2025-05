Pallacanestro Brescia rimonta Treviso e chiude terza in LBA

La Pallacanestro Brescia compie una straordinaria rimonta contro Treviso Basket, conquistando il terzo posto nella stagione regolare di LBA. Questo risultato strategico consente alla squadra di evitare le temute Virtus Bologna e Olimpia Milano, ma si prepara comunque ad affrontare la temibile Pallacanestro Trieste nel primo turno, con giocatori di spicco come Jamion Christian e Denzel Valentine. Un traguardo significativo per gli uomini di Peppe Poeta.

La PallacanestroBrescia supera in rimontaTreviso Basket e chiude al terzo posto la stagione regolare di LBA. In questo modo la squadra del Cidneo si evita il lato del tabellone con Virtus Bologna e Olimpia Milano, trovando al primo turno la comunque pericolosissima Pallacanestro Trieste di Jamion Christian e Denzel Valentine. Il massimo possibile per gli uomini di Peppe Poeta, che non approcciano al meglio il match con una squadra veneta che probabilmente vuole salutare al meglio coach Frank Vitucci, che lascerà credibilmente dopo tre stagioni la panchina a un altro ex Varese come Massimo Bulleri. D'Angelo Harrison è lo spauracchio iniziale, poi Nikola Ivanovic prende per mano la squadra e in chiusura di terzo quarto arriva il sorpasso. E qui entrano in gioco Chris Dowe e soprattutto capitan Amedeo Della Valle, determinato a conquistarsi nelle prossime settimane il premio di miglior italiano della stagione.

