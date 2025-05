Palio in Gioco è di Porta Raimonda I baby contradaioli giallo-azzurri si aggiudicano il conteso Labarino

In breve da Zazoom:

A Fucecchio, il Palio si è aperto con un festoso bagno di colori e sorrisi, coinvolgendo i più piccoli nei tradizionali giochi medievali. Piazza gremita, bandiere sventolanti e il trionfo dei giallo-azzurri hanno reso l’atmosfera ancora più magica. Con l'attesa che cresce per la corsa dei

FUCECCHIO Il Palio comincia dai piccoli. Piazza gremita e clima di festa per i giochi medievali dei babycontradaioli. In alto il Labarino: vincono i giallo-azzurri. Mentre cresce l’attesa per il Cencio e la corsa dei "grandi", a Fucecchio il Palio è entrato nel vivo. E lo ha fatto nel modo più autentico e gioioso possibile: con i bambini. Ieri pomeriggio, un centro storico animato da bandiere, colori e cori da tifo ha accolto la prima, attesissima sfida dell’edizione 2025: il "Palio in Gioco", la versione junior della celebre corsa, che ha visto protagonisti i piccoli contradaioli delle dodici consorelle fucecchiesi. A Portarsi a casa il Labarino — il drappo realizzato dagli studenti delle scuole medie in collaborazione con la scuola di moda del Checchi — sono stati i babygiallo-azzurri di PortaRaimonda, che hanno dominato la scena conquistando il gradino più alto del podio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Palio in Gioco“ è di Porta Raimonda. I baby contradaioli giallo-azzurri si aggiudicano il conteso Labarino

Approfondimenti da altre fonti

Obbligo o Verità su Rai2: Alessia Marcuzzi ci porta dietro le quinte di un gioco irriverente - Sì, lo ammettiamo: ci siamo chiesti più volte come sarebbe guardare un programma capace di mettere gli ospiti davanti a domande scomode o sfide assurde. E ora, con “Obbligo o Verità”, ci ritroviamo finalmente a scoprirlo insieme a voi. Non è il solito talk show, anche se la formula può sembrare familiare: questo è un […] L'articolo Obbligo o Verità su Rai2: Alessia Marcuzzi ci porta dietro le quinte di un gioco irriverente è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Pokémon “Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati”: la nuova espansione del gioco di carte porta in campo il Team Rocket - A partire dal 30 maggio arriverà sul mercato la nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon “Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati”, che vedrà non solo il ritorno della meccanica dei Pokémon degli Allenatori ma anche quello del Team Rocket, l’organizzazione di furfanti che spesso ha fatto da antagonista nei videogiochi e nelle serie animate dedicati ai mostri tascabili.Il nuovo set permetterà dunque di optare ad esempio per le coppie eroiche, come Armonio ed il suo Ho-Oh-ex o Camilla ed il suo Garchomp-ex, o schierarsi con il Team Rocket, ad esempio con la coppia ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Europa League, Dia: "Gioco più lontano dalla porta, ma ogni partita ho un'occasione" - Roma 5 marzo 2025 - Torna l'Europa League e torna in campo la Lazio, dopo aver saltato il turno di spareggio, in virtù del primato ottenuto nella fase a campionato. Ad attendere i biancocelesti c'è il Viktoria Plzen, squadra ostica, ma non per questo da sottovalutare. La doppia sfida comincia con la trasferta in Repubblica Ceca, una partita con cui i capitolini puntano a indirizzare fin da subito il turno, nel tentativo di ipotecare il passaggio ai quarti. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

“Palio in Gioco“ è di Porta Raimonda. I baby contradaioli giallo-azzurri si aggiudicano il conteso Labarino; Palio al canapo: si parte dal toto monte; Palio di Fucecchio: quella gioia infinita dopo 25 anni, Porta Raimonda in trionfo; Palio di Fucecchio, la guida: l'appuntamento quotidiano in vista del grande giorno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Palio in Gioco“ è di Porta Raimonda. I baby contradaioli giallo-azzurri si aggiudicano il conteso Labarino - FUCECCHIO Il Palio comincia dai piccoli. Piazza gremita e clima di festa per i giochi medievali dei baby contradaioli. In alto il Labarino: vincono i giallo-azzurri. Mentre cresce l’attesa per il Cenc ... 🔗lanazione.it

Via Porta Raimonda a Fucecchio si è 'rifatta' il look - Una nuova inaugurazione per il centro di Fucecchio, in cui proseguono a ritmo serrato i lavori di rigenerazione urbana realizzati grazie ai fondi del ... 🔗gonews.it