Palio di San Floriano 2025 | la festa imprevedibile che ha incantato 50mila persone

Il Palio di San Floriano 2025 ha incantato Jesi con la sua magia, attirando 50mila visitatori in una settimana di festeggiamenti. Dal 2 all'11 maggio, il centro storico si è trasformato in un palcoscenico vivente, traboccante di cortei, spettacoli e atmosfere mozzafiato, culminando in un'apoteosi di entusiasmo e applausi per la XXVIII edizione di questa storica manifestazione.

JESI – Si è conclusa con entusiasmo e applausi la XXVIII edizione del Palio di San Floriano, che dal 2 all’11 maggio ha trasformato il centro storico di Jesi in un grande teatro a cielo aperto. Circa 50mila presenze hanno attraversato le taverne, le piazze e le vie animate da cortei, spettacoli. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Palio di San Floriano 2025: la "festa imprevedibile" che ha incantato 50mila persone

Approfondimenti da altre fonti

Il Palio di San Floriano entra nel vivo. In città "Una festa imprevedibile" - Dopo "l’antipasto" di ieri sera, con una cena al Circolo di Jesi, dalla giornata odierna entra nel vivo il Palio di San Floriano. La 28esima edizione trasformerà la città in un palcoscenico diffuso, grazie al tema ‘Una festa imprevedibile’.Sarà infatti abbandonata la consueta struttura fatta di appuntamenti canonici e luoghi fissi, rompendo gli schemi e restituendo al pubblico un Palio dinamico, sorprendente e vivo: spettacoli, artisti, sbandieratori, armati e musicisti popoleranno vie e piazze, a volte senza preavviso, regalando momenti unici in ogni angolo del centro storico. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Un assaggio di storia e tradizione: Jesiservizi porta il Palio di San Floriano nelle mense scolastiche - JESI - In occasione della XXVIII edizione del Palio di San Floriano che si terrà a Jesi dal 2 all'11 Maggio 2025, Jesiservizi S.r.l., in collaborazione con l’associazione Ente Palio di San Floriano, lunedì 5 maggio proporrà per le scuole di Jesi un menù speciale ispirato a piatti della tradizione... 🔗Leggi su anconatoday.it

San Patrizio 2025, a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria: 16 feriti - Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa).Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. 🔗Leggi su lapresse.it

Palio di San Floriano 2025: la festa imprevedibile che ha incantato 50mila persone; Palio di San Floriano XXVIII Edizione (8-11 Maggio); Jesi, il Palio di San Floriano 2025 sarà «Una Festa Imprevedibile»; Palio di San Floriano, oggi le gare e la premiazione del Comune vincitore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Palio, in 50mila per il gran finale: la vittoria va a San Paolo di Jesi - JESI È lunedì. Jesi si ridesta lentamente dopo il gran finale del Palio di San Floriano, come una dama medievale che ha danzato tutta la notte sotto il cielo stellato. Ieri sera ... 🔗corriereadriatico.it

Palio di San Floriano, oggi le gare e la premiazione del Comune vincitore - Ultimo giorno del Palio di San Floriano. Dalle 8.30 odierne, in piazza Baccio Pontelli, si ritroveranno gli arcieri. Dalle ... 🔗msn.com

Il Palio di San Floriano incanta la città - Le principali piazze di Jesi sono state trasformate per l’occasione in scenari medievali A Jesi si ritorna al Medioevo. Ieri, sabato 10 maggio, il centro cittadino è stato letteralmente preso d’assalt ... 🔗youtvrs.it