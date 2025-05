PALINSESTI 18-24 MAGGIO 2025 | IL NUOVO SHOW DE IL VOLO LOLITA LOBOSCO CAMBIA GIORNO

Dal 18 al 24 maggio 2025, i palinsesti televisivi si arricchiscono di novità. Tra le principali modifiche, il celebre show "Le indagini di Lolita Lobosco" di Rai1 cambia giorno. Scopri le proposte di Rai, Mediaset, La7, TV8 e Nove, tra cui eventi imperdibili come "Porta a Porta" e "Don Matteo 13". Preparatevi a serate avvincenti!

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 18 al 24 maggio 2025 Rai1 D: Porta a Porta: Inizio Pontificato Leone XIV L: Gerri (34) 1°Tv M: Doc (15) new M: Le Indagini di Lolita Lobosco 3 R G: Don Matteo 13 R V: Sognando Ballando con le Stelle (34) S: Con il Cuore: Nel Nome di Francesco Canale 5 D: Amici di Maria De Filippi (99) L: Il Volo: Tutti per Uno (13) new M: Maria Corleone 2 (44) 1°Tv M: L'Isola dei Famosi (310) G: Avanti un Altro! V: Tradimento 2 1°Tv S: Andrea Bocelli 30: The Celebration R Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Caduta Libera inedita nei fine settimana Rai2 D: N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°Tv L: Audiscion (35) M: Belve (35) M: Delitti in Paradiso (28) + Beyond Paradise (26) 1°Tv G: John Wick 3 V: Aemilia (doc) S: F.B.I. + F.B.I. International 1°Tv Italia 1 D: La Mummia L: FBI: Most Wanted 6 (3 ep.