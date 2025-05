PALINSESTI 18-24 MAGGIO 2025 | IL NUOVO SHOW DE IL VOLO LOLITA LOBOSCO CAMBIA GIORNO

Dal 18 al 24 maggio 2025, i palinsesti di Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d si arricchiscono di nuove proposte. Tra le novità, il rinomato show "Le Indagini di Lolita Lobosco" cambia giorno, promettendo un intrigante mix di mistero e emozione nel variegato panorama televisivo. Scopri cosa ci riservano i palinsesti di questa settimana!

PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 18 al 24 MAGGIO2025Rai1D: Porta a Porta: Inizio Pontificato Leone XIVL: Gerri (34) 1°TvM: Doc (15) newM: Le Indagini di LOLITALOBOSCO 3 RG: Don Matteo 13 RV: Sognando Ballando con le Stelle (34)S: Con il Cuore: Nel Nome di FrancescoCanale 5D: Amici di Maria De Filippi (99)L: Il VOLO: Tutti per Uno (13) newM: Maria Corleone 2 (44) 1°TvM: L’Isola dei Famosi (310)G: Avanti un Altro!V: Tradimento 2 1°TvS: Andrea Bocelli 30: The Celebration RAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniCaduta Libera inedita nei fine settimanaRai2D: N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvL: Audiscion (35)M: Belve (35)M: Delitti in Paradiso (28) + Beyond Paradise (26) 1°TvG: John Wick 3V: Aemilia (doc)S: F.B.I. + F.B. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 18-24 MAGGIO 2025: IL NUOVO SHOW DE IL VOLO, LOLITA LOBOSCO CAMBIA GIORNO

