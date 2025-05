PALINSESTI 18-24 MAGGIO 2025 | IL NUOVO SHOW DE IL VOLO LOLITA LOBOSCO CAMBIA GIORNO

Il palinsesto televisivo dal 18 al 24 maggio 2025 riserva molte novità. Tra le principali, il cambio di giorno per il nuovo show di "Il Volo" e il ritorno de "Le Indagini di Lolita Lobosco" su Rai1. Scopriamo insieme le programmazioni di Rai, Mediaset, La7 e altri canali.

PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 18 al 24 MAGGIO2025Rai1D: Porta a Porta: Inizio Pontificato Leone XIVL: Gerri (34) 1°TvM: Doc (15) newM: Le Indagini di LOLITALOBOSCO 3 RG: Don Matteo 13 RV: Sognando Ballando con le Stelle (34)S: Con il Cuore: Nel Nome di FrancescoCanale 5D: Amici di Maria De Filippi (99)L: Il VOLO: Tutti per Uno (13) newM: Maria Corleone 2 (44) 1°TvM: L’Isola dei Famosi (310)G: Avanti un Altro!V: Tradimento 2 1°TvS: Andrea Bocelli 30: The Celebration RAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniCaduta Libera inedita nei fine settimanaRai2D: N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvL: Audiscion (35)M: Belve (35)M: Delitti in Paradiso (28) + Beyond Paradise (26) 1°TvG: John Wick 3V: Aemilia (doc)S: F.B.I. + F.B. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 18-24 MAGGIO 2025: IL NUOVO SHOW DE IL VOLO, LOLITA LOBOSCO CAMBIA GIORNO

