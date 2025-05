Palestra Buonarroti | lavori in fase conclusiva

Arezzo, 10 maggio 2025 – I lavori di adeguamento sismico e riqualificazione della storica palestra

Arezzo, 10 maggio 2025 – Proseguono a pieno ritmo i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione della Palestra “Buonarroti”, struttura storica della città destinata alle attività scolastiche e sportive, che da circa 2 anni è interessata da un importante opera di ristrutturazione.Dopo l’avvio del cantiere a novembre 2022, oggi i lavori si avviano verso la faseconclusiva: è stata completata la nuova copertura e nei primi giorni di giugno inizieranno le operazioni per il montaggio del nuovo pavimento in legno, appositamente selezionato per garantire alte prestazioni sportive e durabilità.Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere l’intervento anche al completo rinnovo interno degli spogliatoi, in precedenza non previsti nel progetto originario. Questa ulteriore operazione garantirà ambienti moderni, funzionali e coerenti con il livello qualitativo dell’intera riqualificazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palestra Buonarroti: lavori in fase conclusiva

