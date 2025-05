Palermo i convocati per la Carrarese | c’è un recupero per Dionisi la scelta su Magnani

Alessio Dionisi ha ufficializzato i convocati del Palermo per la sfida di domani contro la Carrarese. Tra le notizie, spicca il possibile recupero di Dionisi, mentre resta in dubbio Magnani, che non figura tra i convocati. La squadra è pronta a dare il massimo in questo importante incontro di Serie B.

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani di Serie B contro la Carrarese. Ancora out Magnani, mentre torna a disposizione Ceccaroni. Di seguito la lista completa. Portieri: Desplanches,

