Palermo-Carrarese le probabili formazioni | dubbio Gomes Di Mariano favorito su Pierozzi

Domani sera, il Palermo scende in campo al Barbera per affrontare la Carrarese nell'ultima gara della regular season di Serie B. Con la vittoria, la squadra di Dionisi mira a consolidare la sua posizione, sperando in eventuali passi falsi di Juve Stabia e Catanzaro. La formazione presenta alcuni dubbi, con Gomes in forse e Di Mariano favorito su Pierozzi.

