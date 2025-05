Palermo-Carrarese le probabili formazioni | dubbio Gomes Di Mariano favorito su Pierozzi

Domani sera al Barbera, il Palermo affronterà la Carrarese nell'ultimo atto della regular season di serie B. Le probabili formazioni vedono Gomes in dubbio, con Di Mariano favorito su Pierozzi. Una vittoria è fondamentale per consolidare la posizione in classifica e sperare in passi falsi di Juve Stabia e Catanzaro, in vista dei playoff.

Vincere per consolidare la propria posizione e sperare in eventuali passi falsi di Juve Stabia e Catanzaro: domani sera ultimo atto della regular season in serie B, il Palermo riceverà al Barbera la Carrarese. La squadra di Dionisi vuole chiudere con un successo prima dell'inizio dei playoff.

